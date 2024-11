Enne ja pärast: noore pere avatud köök-elutuba läbis totaalse muutuse

Tallinna kortermajas asuva avatud köögi ja elutoa ümberkujundamise väljakutse võttis vastu IKEA sisekujundaja Sälli Preitof. Tema sõnul on oluline esmalt mitme funktsiooniga ruumi puhul läbi mõelda, millist ülesannet tuba täidab. Näiteks antud juhul on ruumi ülesanne olla elutuba, söögituba, köök, aga osaliselt ka esik. See tähendab, et kõik esemed toas peavad teineteist toetama ja täiendama. Ära ei saa siinjuures unustada ka piisava hoiuruumi olulisust, et kõik näeks igal ajal välja korrastatud ja puhas.