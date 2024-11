ILMATEADE | Mõneks ajaks läheb jälle soojemaks

Nii ei jää aga kauaks. Mõneks ajaks võtab taas võimust soojem ilm, mis lume nii meil kui ka põhjanaabrite juures sulatab.

Teisipäeval on pilves, üksikute selgimistega ilm. Kesk- ja Ida-Eestis sajab vihma, ennelõunal võib idapoolsetes maakondades sekka tulla ka lörtsi, lääne pool on üksikuid sajuhooge. Õhtuks sajuvõimalus väheneb. Kohati on udu. Puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti 11, rannikul valdavalt lääne- ja loodetuul 5-11, puhanguti kuni 16 m/s. Õhutemperatuur on 3..8, Lääne-Eestis kuni 10°C.

Kolmapäeval (6.11) ja neljapäeval (7.11) on ülekaalus Kesk-Euroopast Läänemere äärde sirutuva kõrgrõhkkonna serv ja ilm on enamasti sajuta. Kuid taevas võib sügiseselt madalate pilvedega kaetuks jääda ja siis võib neist mõnes kohas uduvihma tibutada. Venemaa põhjaaladelt survet avaldava madalrõhkkonna tõttu puhub võrdlemisi tugev lääne- ja loodetuul. Õhutemperatuur on öösiti 3..8°C, päeval on 7..10°C.

Reedel (8.11) tugevneb lõunapoolne kõrgrõhuala ja ilm on sajuta. Skandinaavia põhjatipule läheneva aktiivse madalrõhkkonna laienemine üle Soome tingib tugeva surve Läänemere ümbruse õhurõhu väljale ning edela- ja läänetuule jätkuva tugevnemise. Õhutemperatuur langeb öösel selgineva taeva korral 2..5°C-ni, rannikul on kuni 9°C, päeval on 8..11°C.