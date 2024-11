Šokeeriv juhtum: vabalt siblivate kanade pidajad tembeldati loomapiinajateks

„Oleme alles kolmandat aastat talunikud ning tahame kõike teha õigesti ja vastavalt määrustele, aga sel aastal on tulnud frustratsioon. Selgub, et loomade heaolu toetuse saamiseks võiks kanu justkui ainult siseruumides pidada,“ räägib Kose vallas Ahisilla taluaias tegutsev Kelli Talving. Väiketalunikele pandud kohustused ei ole tema hinnangul täidetavad ning nemad ise on selle ehe näide.