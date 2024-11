Mardilaada peakülalised on tänavu Pärnumaa käsitöömeistrid

Mardilaada korraldamise eest vastutab Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit, kelle juhatuse esimehe Liina Veskimägi-Iliste sõnul Mardilaada korraldamise traditsioon kuhugi kaduma ei hakka. „Tegelikult on just selline uus särts üritusele juurde tulnud, sest inimesed on üha enam hakanud hindama oma kodukoha käsitööd. Mardilaat aga ongi loodud just selleks, et tuua need inimesed kokku kohalike käsitöömeistritega,“ rääkis ta.