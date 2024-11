NÄDALALÕPU ILM | Kisub taas tuuliseks

Reedel (8.11) tugevneb lõunapoolne kõrgrõhuala ja ilm on sajuta, aga öösel ja hommikupoolikul on udulaamasid. Skandinaavia põhjatipule läheneva aktiivse madalrõhkkonna laienemine üle Soome tingib surve Läänemere ümbruse õhurõhuväljale ning edela- ja läänetuule puhangud ulatuvad eelkõige Soome lahe ääres puhanguti 12, õhtul kuni 15 m/s. Õhutemperatuur langeb öösel selgineva taeva korral 1..3°C-ni, pilvise ilmaga jääb 5°C ümbrusse, rannikul on kuni 9°C, päeval tõuseb 6..8, Lääne-Eestis kuni 11°C-ni.