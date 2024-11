ILMATEADE | Tuleb tugeva edelatuulega päev

Päev tuleb lõunapoolse kõrgrõhuala ja Venemaa põhjaaladelt jõulist survet avaldava madalrõhkkonna piirimail tugeva edela- ja läänetuulega, puhanguid 12, Soome lahe ääres 15, öösel Virumaa rannikul kuni kuni 18 m/s, õhtu poole tuul nõrgeneb. Öösel on laiguti ka selgemat taevast ja ilm on sajuta, päeval tibab veidi vihma. Õhutemperatuur on öösel 3..7, rannikul kuni 9°C, päeval on 6..9°C.