ILMATEADE | Kas nüüd pöördub ilm talvisemaks? Sünoptik Kairo Kiitsak: midagi susiseb mudelites

Järgneb jahenemine

Teisipäeva öö toob aga juba külmema pöörde. Virumaal võib temperatuur lausa –1ni langeda ja mitmel pool sisemaal keerleb see 0 kraadi ümbruses. Päeval on õhutemperatuur +4...+7 kraadi. Kolmapäeva öösel jaheneb õhk veelgi, langedes paiguti –3 kraadini. Päevgi on jahe: ennustatakse 0...+4 kraadi õhusooja.

„Midagi susiseb mudelites. Ameerika (GFS) mudel ja Euroopa (ECMWF) mudel on eri meelel, millal võiks ilm talvisemaks pöörata, aga on võimalus, et see võib juhtuda juba novembri teises pooles või novembri viimases kolmandikus,“ kirjutab Kiitsak oma sotsiaalmeedia lehel. Tema sõnutsi vihjavad mudelid, et Atlandi ookeani või Gröönimaa kohale võib tekkida võimas blokeeriv kõrgrõhkkond, mis surub madalrõhkkonnad Barentsi merelt üle Põhja-Euroopa lõuna suunas ühes külmema õhu ja lumesajuga.