Keit Pentus-Rosimannus: nägime aedu, kus pole aastaid saaki koristatud, kuigi toetust makstakse

Kuna põllumajanduses on suur osa toetustest otsetoetused, on sealne järelevalve olemuselt mõnevõrra teistsugune. Me kontrollime just seda, et toetuste saajad tegeleksid tegelikult ka põllumajandusega.

Teie juhtimisel valmis hiljuti mahepõllumajanduse raport. Selles uuriti, kuidas on Euroopa Liit eelmisel eelarveperioodil 12 miljardit eurot mahepõllumajanduse toetamiseks kulutanud ja mis tulemused selle raha eest saavutati. Lühidalt, mida te teada saite?

Meie esimene tähelepanek oli, et ainus eesmärk selle raha kasutamisel on olnud mahepõllumajandusmaa pindala suurendamine. See tekitab küsimusi, sest pindala kasv ei taga automaatselt tootmise kasvu.

Praegune olukord on selline, et Euroopa Liit võib toetust maksta isegi siis, kui uutel hektaritel ei toodeta tegelikult tarbijani jõudvat kaupa. Me nägime liikmesriikides kohapeal väga jõukaid pühvlifarme, kuid ka puuviljaaedu, kus ilmselt aastaid pole saaki koristatud, kuigi toetust makstakse.

