Nutikas ruumikasutus muudab kitsa korteri mugavaks

Rakveres elav Ines on juba ammu unistanud ilusamast ja mugavamast köögist. Tema praeguste köögikappide uksed on viltu vajunud ja laelamp seisab oma kohal vaid ausõna peal. Samuti napib köögis nii hoiuruumi kui tööpinda. Kuid IKEA sisekujundaja Caroli Heimonen on ülesannete kõrgusel ja varsti võib Ines küpsetada, õmmelda ja sõpru vastu võtta tundmatuseni muutunud köögis.