Hundid-karud kontrolli alla! Rohkemat küttimist sooviv algatus on kogunud tuhandeid allkirju

Suurkiskjate küttimine on põhjustanud paraja vastuseisu: kui 5. novembril teatas kohus hundijahi ajutisest peatamisest, siis 7. novembril ilmus rahvaalgatus, mis nõuab küttimismahtude suurendamist. See on tänaseks (12.11) kogunud juba üle 2000 allkirja.