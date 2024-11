VIDEO | Karupojad kakasid Alutagusel terve hoovi täis ja varastasid ämbritäie kartulikoori

„Karud on ka enne meie hoovis õunapuudega maadlemas käinud. Kakahunnikuid olid hoovi peal kosmiliselt palju ja võib eeldada, et ka poegade ema toimetas kuskil läheduses, ilmselt maja taga. Mind ennast öösel paraku kodus ei olnud,“ kirjeldab Marek Maalehele.

Videost on näha, et ilmselt otsisid pojad hoovilt toitu. „Kaasa võtsid ainult ämbri, kus sees olid kartulikoored,“ lisab Marek, et suurt segadust karupojad ei korraldanud.