Teraviljakasvataja: kas rohehullusele tõmmatakse nüüd pidurit või tuleb neid nõudeid ka edaspidi täita?

„Räägitakse, et enam ei kõla need teemad nagu taimekaitsevahendite vähendamine ja elurikkuse suurendamine. Kas sellele rohehullusele tõmmatakse nüüd mingil moel pidurit või tuleb neid nõudeid ka edaspidi täita?“ küsis konverentsil Lääne-Virumaa teraviljakasvataja Olav Kreen. Ta kahtlustas, et ehkki räägitakse rohenõuete vähendamisest, on ikka ametnikke, kes jätkuvalt sinna poole tormavad ja kõiki põllumehi survestavad.