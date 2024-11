„Millest meil väsida on?“ küsib välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov ajal, mil sõda Ukrainas on kestnud pea 1000 päeva ning avalikkusse imbuvad signaalid, et justkui ei jaksa enam ja saaks kõik juba läbi. „See on ekslik mõtteviis, et kinkides agressorile poole Ukrainast, ta teist poolt ei taha ja meil pole enam vaja oma julgeoleku pärast muretseda.“