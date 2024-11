TURUKOMMENTAAR | Santijatele võiks kommi asemel köögivilja pakkuda

Tõsi, halloween ja mardipäev on juba möödas, kuid kadrid on alles tulemas, ja kui martidest pole enam kommi järele jäänud, siis on õige aeg neid juurde varuda. Tasub meenutada ka vanu häid kombeid, kus tulijale ei antud hoopiski mitte magusat, sest polnud seda ju kuskilt võtta ega olnud magusasöömise harjumustki, vaid jagati muud toidukraami: kartuleid, kaalikaid, porgandeid, herneid, lambaliha, vorsti, õunu ja värskelt küpsetatud leiba või saia – kõike seda, mida käepärast oli ja mis tõesti ka santijate mured lahendas.