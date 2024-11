Maapere läheb eluunistuse täitmisel teisele katsele. Kas seekord läheb õnneks?

„Ma loodan, et oleme senistest vigadest õppinud ja teine katse läheb paremini!“ kinnitas Kaisa Tähe Maalehele. Ta ei väida, et taasalustamine on siiani just lepase reega läinud, aga kuna osteti teine talu, kus loomapidamiseks on ideaalsed tingimused, siis tasub juba koha nimel pingutada.