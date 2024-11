Hundimure süveneb. Kerli Ats Kristen Michalile: „Inimohvri lisandumine on üksnes aja küsimus“

EPKK juht Kerli Ats märgib, et huntide arvukus meie metsades on kasvanud nii suureks, et loomad otsivad toitu inimasulate juurest. „Kiskjarünnakud kari- ja koduloomadele on sagenenud sedavõrd, et inimohvri lisandumine on üksnes aja küsimus. Regionaalpoliitiline jutt sellest, kuidas maapiirkondi tuleb kaitsta, on õõnes, kui see ei võta arvesse kõige olulisemat – maal elavat ja töötavat inimest,“ märgib Ats.