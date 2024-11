Mitmed ELi liikmesriigid ja ka ELi-välised riigid on teatanud, et nad ei suudaks 2024. aasta lõpu seisuga radamismääruse reeglitega täielikult kohaneda. ELi raadamismäärust on kritiseeritud ka selle pärast, et määrus kehtestatakse tootjariikidele väljaspool ELi ilma nende nõusolekuta või piisava osaluseta, ning nõuete täitmisega seotud kulude kandmise eest madala ja keskmise sissetulekuga riikidele ei maksta piisava toetusi ja hüvitisi.