OTSEÜLEKANNE | Läänemaa ühisgümnaasiumi Playback Gala staarkohtunike ja Eesti Laulu režiiga

Tema kontole kuuluvad olümpiamängud, Eurovisiooni lauluvõistlus ja talendisaade The Voice. Müürsepp on olnud tehniline juht Tallinnas toimunud The Prodigy ja Armin Van Buureni show’de juures. Samuti on ta 5MIINUSE & Puuluubi euroloo show loovjuht ning „Eesti muusikaauhindade 2025“ peaprodutsent.

„LÜGi Playback gala telepildi tootmine on usaldatud videoettevõtte kätte, millel on ka minu projektides arvestatav roll. See kokkupuutepunkt annab minu arusaama kvaliteedist ja tasemest, mis selle üritusega kaasneb ning annab märku, et see on lahe koht, kuhu oma panus anda. Mine tea, äkki siit saab alguse mõni veel suurem ja laiahaardelisem lend,“ pakub Müürsepp ning lisab: „Minu jaoks on erakordselt motiveeriv näha noorte entukat ja soovi teha midagi erilist, panustada oma vabast ajast sellesse, et luua midagi ägedat koos. Kui saan sellele omalt poolt samuti väikese panuse anda, on midagi elus tehtud õigesti.“