Puuetega Inimeste Koda: mis saab erivajadustega lastest pärast Vana- Vigala kutsekooli sulgemist?

„TTK-l on pikaajaline kogemus erivajadustega õppijate koolitamisel, kooli on koondatud toimetulekuõppe õppimisvõimalused ja sellealane kompetents, kool on kohandatud erivajadustega õpilastele kutseõppe andmiseks,“ kirjutab koda oma pöördumises haridus- ja teadusministeeriumile.