Kanada rodol on aastas kaks iluaega

Heitlehiste rodode peamiseks nii-öelda tõmbenumbriks ongi just õied ja ka nende värvivalik on rikkalikum. Kui näiteks kollaseõielised igihaljad rodod on meie kliimas õrnad, siis just heitlehiste liikide ja sortidega võib aeda tuua tõelise värvide pillerkaari. Nii kollaste kui punasetooniliste kui ka kirendavate oranžidega. Tuntum neist on jaapani rodo (Rhododendron japonicum) oma sortidega. Ka kollane rodo (R. luteum) on väga kaunis kuldsete õite rohkuses.