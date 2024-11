Pähklipuu istutamisel peab arvestama tema suurt ruumivajadust

Milline pähkel on kõige maitsvam? Eks see ole suuresti maitseküsimus. Meile harjumuspäraseim on teada-tuntud sarapuupähkel. Ja küllap paljude meelest ongi see just kõige õigem pähkel, kõige „pähklima“ mekiga, kui nii võib öelda.