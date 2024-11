Virsikupuu kuulub nüüd suurde Prunus’e perekonda, selles alamperekonda Amygdalus. Varemalt oli ta mandlipuu perekonnas ja on tõepoolest harilikule mandlipuule üpris lähedane. Mõlemal on kitsad nooljad lehed, õitsevad varakevadel ning viljadki on sarnased.