Lambakasvataja reaalsus: karud rappisid puruks 400 silorulli, hundid panid nahka 10% karjast

Lambakasvatajad on hädas nii huntide kui karudega.

Lahemaa serval, Vihula külas talu pidav Evelin Niinepuu on lambakasvatusega tegelenud 11 aastat ning hooajaliselt on tema karjas kokku umbes 800 lammast, põhikarjas 350 looma. Talu põhitegevuseks on lambakasvatus ning lambaliha tootmine ja müük.