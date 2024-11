Maaelu Edendamise Sihtasutus andis üle aunimetused maamajanduse silmapaistvatele tegijatele

„Rait Hallimäe tegutseb agronoomina kolme ettevõtte juures, kus tema hallata on üle 2000 hektari põllumaad. Hallimäe paistab silma jätkusuutlike ja keskkonnasõbralike lahenduste kasutamise poolest, teenides kasumit ka keerulistel aastatel. Ta julgeb katsetada ja kasutusele võtta uusi tehnoloogiaid. Samuti jagab ta taimekasvatusalaseid kogemusi teiste põllumeestega,“ iseloomustas aasta parimat taimekasvatajat Maaelu Edendamise Sihtasutuse juhatuse liige Meelis Annus.

Hallimäe rääkis Maalehele, et tema võit on tugeva meeskonnatöö vili: „Selline tunnustus on väga motiveeriv, aga ma ei ole seda üksi saavutanud. Jätkan veelgi suurema entusiasmiga!“