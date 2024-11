Nende 100 hektarit viinamarjaaedu laiuvad Umbrias Tiberi jõe kaldal vaatega keskaegsele Orvieto linnale. Vennad räägivad, et see on kant, kust aastatuhandeid on veiniga varustatud Rooma linna, aga laevatatud rüübet ka Mesopotaamiasse ja Egiptusessegi.