SÕIDUKOGEMUS | Renault Australi kõrvale tuli Symbioz

Renault on uute mudelite loomisel ja nimetamisel tõeliselt hoos. Nüüd ilmus platsi Symbioz, tõenäoliselt on esimesed selle nimega e-tech full hybrid-sõidukid juba klientidenigi jõudnud. Aga kellele see auto õigupoolest mõeldud on, millist klienti sihitakse?