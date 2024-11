ILMATEADE | Sünoptik Kairo Kiitsak: on oodata esimest suurt territooriumi hõlmavat lörtsi- ja lumesadu

„Kolmapäeval (20.11) on oodata selle sügise esimest suurt territooriumi hõlmavat lörtsi- ning lumesadu,“ kirjutab sünoptik Kairo Kiitsak oma sotsiaalmeedias. Ta sõnab, et sajuala levib üle maa lõunast põhja suunas ning idakaare tuul muutub tugevaks. On oodata tuisku ja halbu liiklusolusid.