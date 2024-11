Hõrgud Šoti rahvustoidud

Teada on, et Šoti päritolu luuletaja Robert Burnsi lemmiksöögiks oli samuti haggis, mille auks ta lõi oodi: „Au sulle, priske piirakas, suur lihavormikuningas! Kõik rupskid, maod ja soolikad. On põrm su ees. Sind kiitma olgu hoolikas küll iga mees.“