Ülevaade Ukraina sõjapõgenikest: palju on töötuid, kes saavad töötukassa toetust või muid riiklikke toetusi

Ligi 35 000 Ukraina sõjapõgenikul on praegu ajutine kaitse, mis annab sarnased õigused nagu Eesti elanikel – sotsiaalsed garantiid ja ka õiguse töötada ilma lisapiiranguteta. Töötukassa ja paljude tööandjate sõnul on ukrainlased väga töökad ehk siis tööealised saavad enamasti ise hakkama. Suur osa siia jõudnud sõjapõgenikest – lapsed, väikelaste emad, pensionärid ja puudega isikud – on aga tööturult eemal ja vajavad Eesti riigi tuge.