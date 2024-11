Pane tähele! Tänasest hakkavad maanteedel kehtima talvised piirkiirused

„Liiklejatel on oluline meeles pidada, et suurim lubatud piirkiirus ei ole alati ohutu kiirus. Jälgida tuleb tee- ja sõiduolusid ning valida sellele vastav kiirus,“ ütles Transpordiameti liiklusjuhtimiskeskuse juhataja Siim Vaikmaa. „Talviste teeolude korral tasub möödasõitu vältida, ent kui seda on vaja teha, siis tuleb arvestada, et möödasõit on võib võtta oluliselt rohkem aega ning kuna 2+1 teedel on möödasõidurajad piiratud pikkusega, siis tuleks seda ohtlikku manöövrit vältida. Ka 2+2 teedel võib möödasõidu sooritamisel teekatte libedus erinevatel sõiduradadel olla erinev.“