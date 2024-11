TORMIBLOGI | Teeolud on väga kehvad, temperatuur kõigub plussi ja miinuse vahel

Jälgi kõige uuemat ilmainfot meie lumeblogist

„Kui homne (20.11) lörtsi- ja lumesadu ühes tuisuga on üle Eesti käinud, siis põhja suunas kaugeneva madalrõhkkonna järel muutub meil õhumass külmemaks. Neljapäeval (21.11) ja reedel (22.11) sajab paljudes kohtades nii lund kui ka lörtsi. Mõnel pool on sadu intensiivne ja maha võib sadada ka enam kui 20 cm lund (olukorras, kus lumepilved vältavad pikalt üht kindlat trassi pidi). Lumepilvede tekkele annab hoogu juurde just soojem merevesi. Lume- ja lörtsihooge jagub ka nädalavahetusse, tuleb veel lisa. Uuest nädalast muutub ilm pehmemaks, edasi jätkub plussi ja miinuse vahet pendeldamine. Püsivat lumikatet veel oodata ei ole.“