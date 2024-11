5 olulist tervisenäitajat, mida iga mees peaks kontrollima

Eesti mehed elavad tervena vaid ligi 58 aastat, mis on 78% elust, jäädes selle näitajaga paari-kolme aastaga alla ka Euroopa keskmisele. Kui naised on üldiselt terviseteadlikumad, siis meeste puhul on teadlikkus ja käitumisharjumused tervisekontrolli osas väiksemad.