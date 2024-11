Kuidas külmaõrnu hortensiaid ületalve hoida?

Suurelehise hortensia eri sorid on väga populaarsed ka Kesk-Euroopas ja neist võib sirguda 1–2, koguni 3meetrine, suuri erksaid õisikuid kandev põõsas. Hortensiate õite värvivalik on väga lai ja nende omapäraks on see, et õite värvi intensiivsus sõltub kasvumulla reaktsioonist. Nii on näiteks populaarse sordi ’Hamburg’ õisik happelisel mullal sinine, kuid neutraalsel hoopiski heleroosa.