Autoomanikud arvavad, et mittefossiilne ehk täielikult taastuvtoorainest toodetud kütus ehk HVO on kuidagi seotud biodiisliga FAME ning kui paljude autode kütusepaagi luugil on kiri „NO BIO“, siis võimalike probleemide vältimiseks tangitaksegi harjumuspärast kütust.