ILMATEADE | Sünoptik Kairo Kiitsak: mõnel pool võib sadada enam kui 20 cm lund

Sünoptik Kairo Kiitsak kirjutas oma ühismeedias, et eilne ja tänane lumesadu võib mõnel pool olla nii intensiivne, et maha võib sadada ka enam kui 20 cm lund. „olukorras, kus lumepilved vältavad pikalt üht kindlat trassi pidi). Lumepilvede tekkele annab hoogu juurde just soojem merevesi. Lume- ja lörtsihooge jagub ka nädalavahetusse, tuleb veel lisa. Uuest nädalast muutub ilm pehmemaks, edasi jätkub plussi ja miinuse vahet pendeldamine. Püsivat lumikatet veel oodata ei ole.

Nädalavahetusel sajab samuti, kuid harvemini. Laupäeval eemaldub madalrõhkkond Nordkapi lähistele, aga selle lõunaserv jääb Läänemere ümbrust katma. Meile lisandub lumehooge, aga neid on hõredamalt ja harvem. Edela- ja läänetuul veidi nõrgeneb. Lisandub külma ja õhutemperatuur on öösel -1..-6°C, rannikul veidi üle 0°C, päeval -2..+1°C.

Pühapäeva (öösel madalrõhkkonna mõju väheneb, üksikuid lumehooge on veel põhiliselt rannikualadel. Puhub mõõdukalt tugev edela- ja läänetuul. Selgineva taeva all langeb õhutemperatuur 0..-5°C-ni, rannikul jääb üle 0°C. Päeval kiirustab üle Eesti kõrgrõhuhari, taevas on selgem ja olulist sadu ei tule. Tuul puhub edelast ja lõunast ning on mõõdukas, õhtu poole algab kagutuule tugevnemine. Õhutemperatuur on -1..+2, saartel ja läänerannikul kuni +5°C.

Tänase ja eilse lumesaju kohta kirjutas sünoptik Kairo Kiitsak, et see võib olla nii intensiivne, et mõnel pool võib maha võib sadada ka enam kui 20 cm lund. „Olukorras, kus lumepilved vältavad pikalt üht kindlat trassi pidi,“ täpsustas sünoptik.

Püsivat lumikatet aga Kiitsaku sõnutsi oodata veel pole, kuna uuel nädalal muutub ilm pehmemaks.

VAATA KA TUNNIPÕHIST PROGNOOSI SIIT.

Hoiatused

Teedel on libeduseoht. 22.11 lumehood ja tuisk jätkuvad, sadu on kohati tugev.

Teeolud



VAATA OTSEPILTI TALLINNA OLUDEST

Ilm naabrite juures

Helsingis puhub homme edelatuul kuni 11 m/sekundis. Temperatuur kõigub 0 ja +1 vahel. Sajab lund ja lörtsi.

Riias sajab lund vaid hommikul, siis ilm selgineb ja võib kohata päikestki. Puhub lääne- ja edelatuul kuni 6 m/s. Õhutemperatuur on -3 kuni +1.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemana Ükskõiksena Kurvana Vihasena Saada