Metsade saladused paljastuvad proovitükkide kaudu

KKPRT pikaaegse eestvedaja, maaülikooli metsandusliku modelleerimise professori Andres Kiviste sõnul on võrgustik justkui metsas paiknev elav labor. Sealt koguneva andmestiku põhjal korrigeeritakse olemasolevaid ja luuakse uusi metsa kasvu matemaatilisi mudeleid. Mida täiuslikumad on mudelid, seda usaldusväärsemalt saab prognoosida metsa kasvu ja metsa majandamise mõju sellele.

Tükid on erinevad

Viimase rohkem kui kümne aasta jooksul võrgustiku pideva mõõtmise ja jätkusuutlikkuse eest hoolt kandnud maaülikooli metsahoiu ja metsakorralduse kaasprofessori Diana Laarmanni sõnul on suurel hulgal tükkidest põhjalikult kirjeldatud ka muld ja alustaimestik, paljudel on läbi viidud liigigruppide inventuurid. Iga ala on süstemaatiliselt üles pildistatud. KKPRT andmete põhjal on maaülikooli inimesed avaldanud hulgaliselt teadusartikleid, kaitsnud doktoritöid ja diplomitöid.

„Üldiselt on metsade majandamine Eestis loodussõbralik ja ei hävita elurikkust. Kuidas muidu seletada, et üha enam majandusmetsi on seal elavate haruldaste liikide esinemise tõttu võetud kaitse alla.“ Diana Laarmann

Kiviste meenutab, et KKPRT rajamise algataja kolm aastakümmet tagasi oli maaülikooli metsateadlane Urmas Peterson. Eeskuju võeti toona Soome Metsainstituudi sarnasest võrgustikust. Laarmann selgitab, et praegu kuuluvad võrgustikku ligi 1100 proovitükki, mis kõik saavad mõõdetud viie aasta jooksul. Seejärel algab uus mõõteperiood, alasid hakatakse otsast uuesti läbi käima. Mõnd neist on mõõdetud juba viis-kuus korda. Mõned proovitükid langevad vahepeal võrgustikust välja, kuid samal ajal rajatakse ka uusi.

Proovitükkide valikul püütakse lähtuda põhimõttest, et võrgustikku kuuluvate proovialade kasvukohatüüpide proportsionaalne jaotus oleks sarnane kogu Eesti metsade vastava näitajaga. Suurem osa KKPRTsse kuuluvatest tükkidest kasvavad mineraalmullal, kuid muidugi on ka turvasmuldadel kasvavaid metsasid. Valdavalt paiknevad mõõdetavad alad riigimetsas, väiksem osa erametsades.