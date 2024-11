Rae gümnaasium tõusis esile oma terviklikkuse ja läbimõeldud lahenduste poolest, olles eeskujuks selles, kuidas puitu saab kasutada isegi keerukates ja nõudlikes avalikes hoonetes. Selles hoones on ühendatud puidu mitmekülgsus ja arhitektuuriline tipptase. Hoone kavandamisel on lähtutud kestlikkusest, mugavusest ja kaasaegsest õpikeskkonnast. Koolimaja sisemuses on palju loomulikku valgust, avaraid ruume ja läbimõeldud liikumisteid. Puidu kasutamine on läbiv ja mitmekesine – see mängib kandvat rolli nii konstruktsioonis kui ka viimistluses.