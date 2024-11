FOTOD | Kus on Eestis kõige rohkem lund? Viljandis mõõdeti lumikatte paksuseks üle 40 cm

Praegu ulatub lumesaju viirg Edela-Eestist diagonaalis üle Kesk-Eesti Harju- ja Virumaani. Just nendes piirkondades on lumesadu kestnud lakkamatult pea ööpäeva ja oodata on lisa. Lume kogupaksuseks võib mõnel pool saada lausa 40–50 cm.