ILMATEADE | Uuel nädalal tuleb kuni +10 kraadi

Esmaspäeval on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab vihma. Puhub lõuna- ja edelatuul 5-11, puhanguti kuni 16, saartel ja rannikul 9-15, puhanguti kuni 22 m/s. Õhutemperatuur on 3..7, saartel kuni 10°C.

Teisipäeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma, õhtu poole sadu harveneb. Puhub valdavalt edelatuul 5-11, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on 3..9°C.

Teeolud

Ilm mujal

Riias on pühapäeval vahelduva pilvisusega ilm. Temperatuur kõigub -2st kuni +2ni. Puhub lõunatuul kuni 9 m/s.

Helsingis on kerge lumesaju võimalus, ilm on vahelduva pilvisusega. Temperatuur on -3 kuni 2 kraadi. Puhub lõunatuul kuni 13 m/s.