Sügise lõpp okaspuupalkide turul hinna osas sisuliselt muudatusi ei toonud ja hinnad jäid oktoobri tasemele. Küll on erisuunalisi muutusi kolme kuu lõikes. Kolme kuuga on männipalk kallinenud 0,8%, männipeenpalk odavnenud 1,1% ja männilati hind on tulnud alla koguni 9,5%. Sama hinnatrend on ka kuusepalkide juures. Kuusepalk on kallinenud 0,6%, kuusepeenpalk ja kuuselatt on odavnenud vastavalt 1,9% ning 8,4%.