SÕIDUKOGEMUS | Kena ja krapsakas Qashqai

Kiirendus on sel mudelil ametlikel andmetel küll vaid 9,2 sekundit nullist sajani, praktikas näib see aga oluliselt sujuvam ja tõhusam. Mitu korda märkasin isegi, et olen sattunud tsooni ´üle 100 km tunnis`. Jah, hoiataja koputab küll kolm korda, aga kui sa spidomeetrit ei jälgi, võib siiski plaanimatu üleannetus juhtuda. Teise jõuallikana on pakkumisel e-power, mis kiirendajana on veelgi krapsakam.