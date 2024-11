REPORTAAŽ | Isegi parteide superstaarid ei meelita enam rahvakohtumistel saale täis

Kohe on algamas EKRE naisühenduse rahvakohtumine ühes legendaarses vanalinna kohvikus. Välja on reklaamitud, et põnevatel teemadel arutlevad riigikogu liige Helle-Moonika Helme, naisühenduse esimees Kai Rimmel, Lasnamäe osakonna esimehe kohusetäitja Piret Kollo ja vabadusvõitleja Eve Pärnaste.