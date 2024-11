ILMATEADE | Soe ja udune ilm võtab võimust

Kolmapäeval (27.11) kandub niiske õhuga madalrõhuvöönd Skandinaaviast Läänemere kohale ja selle servas on meil soe, pilvine ja niiske ilm. Kord siin, kord seal sajab veidi vihma, üksnes öö hakul on Kagu-Eestis sadu veel tihe. Udu tekkeks on tingimused soodsad. Tugev edelatuul tõmbub tagasi ja on mõõduka kiirusega. Õhutemperatuur on ööpäeva jooksul 2..6, rannikul kuni 8°C.