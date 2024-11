Tegevjuht selgitas, et nüüd esitavad nad värske käiguna uue taotluse regionaalminister Piret Hartmanile, et aiandustootjate toodetavale köögi- ja puuviljadele ning marjadele alandataks käibemaksumäära. Praegu on see 22%, nii nagu kõigil toodetel, aga 1. juulist 2025. aastast tõuseb käibemaks juba 24 protsendini.