Ants Varblane: bürokraatia ajas juured elurikkusesse ja hakkas seda hävitama

Usin projektijuht rääkis saates meievormis, kuidas nad vääriselupaiku kaitsevad ning kui halvasti on nende inventeerimine ja riiklik kaitse korraldatud. Erametsas pidid need imelised paigad olema inventeerimata ja lausa ohus, sest maaomanikud ei oskavat neid leida, ja kui metsade korralise inventeerimise käigus neid määratakse, siis ei taheta riigiga isegi hüvitise eest sõlmida säilitamise lepinguid. Metsateadlased polevat VEPidest huvitatud ja vaid Raul Rosenvald Tartu Ülikoolist olevat asjaga tegelenud.

Mis siis VEPidega on juhtunud, et neid metsas aina vähemaks jääb ja neid on vaja juba lausa Tallinna linna tekitada? Püüan ajas veidi tagasi vaadata ja olukorda selgitada.