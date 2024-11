Võlanõustaja: „Eestlased rabavad kiirlaene, nagu homset polekski“

Endine Lõuna prefektuuri ülemkomissar Raivo Kiisk tegeleb politseikarjääri järel omanimelises õigusbüroos juriidilise nõustamisega. Juba üle 13 aasta, põhiliseks suunaks võlanõustamine. Ta lappab oma büroos Tartus Kvartali keskuses võlgnike nimekirja ja arvutab kokku, et praegu on tal aktiivseid juhtumeid 80. „Olukord on päris hull.“