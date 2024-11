Keila linnavalitsuse valus prohmakas: „Ametnike saamatuse tõttu tõusis prügiveo hind neli korda!“

Keila linnavalitsus saatis teisipäeval elanikele teate, et kuni järgmise aasta märtsikuuni osutab Keila linnas jäätmeveo teenust Ragn-Sellsi AS ja seda vabaturu tingimustel, mis tähendab kopsakat hinnatõusu. Linna sotsiaalmeedialehel on elanikud teinud arvutusi, mis ütlevad, et suure tõenäosusega tuleb detsembri, jaanuari ja veebruari prügiveo eest maksta peaaegu 55 eurot kuus.