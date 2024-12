Samal ajal vaatas ta Eestimaa peal teraselt ringi, kas õnnestub leida lisakraami oma kollektsiooni, mida ta on usinasti arendanud juba aastast 2014, kui ostis omale maja. Selles hoones oli juba ees mitmesugust nostalgilist nodi. „Täitsa armas tunne tuli peale, kui neid esemeid nägin. Ja mõtlesin, et ruumi mul on, miks mitte eriilmelisi nõukaaja asju vaatamiseks ritta sättida,“ ütleb Pragi, kelle kogu on praeguseks võtnud peremehe enese sõnul hullumeelsed mõõtmed. „Mul on kümneid tuhandeid asju.“