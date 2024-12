UNUSTAMATUD TOIDUELAMUSED | See söögikord juba meelest ei lähe!

Kunagi ammu-ammu sattusin korteripeole mingite punkarite juurde, keda ma varem polnud kohanud ja õnneks ka hiljem mitte. Rahvast oli palju, seltskond segane. Kui sellistel pidudel tavaliselt pannakse rõhku peamiselt joomisele ning söömine on sootuks unustatud, siis tookord oli laual ka aurav praad. Pererahvas ütles, et tegu on kassiga. Mina olin täiesti veendunud, et see on loll nali ning tegelikult pakutakse külalistele jänest. Maitse oli hõrk.

Haiglas olles nautisin enim just sööke – piimasupp on üks hea leebelt mõjuv roog, kaaslaseks peenleib (ilmtingimata!) kalakonserviga.

Sellest ajast olen proovinud palju erinevaid jäätiseid, kuid ükski ei ole võrdne tolle jäätisega. Võib-olla oli asi hetkes endas: vanaema oli lähedal, lihtne suvepäev, jaamahoone lõhn ja see ebatavaline jäätis. Kõik see koos lõi mälestuse, mida ma siiani kalliks pean.

Selle maitset mäletan siiani: kergelt soolane, mitte liiga magus, rikkalik. Tänapäeval öeldakse, et see oli soolakaramelli maitse, aga siis ma selliseid sõnu ei teadnud. Sõin seda aeglaselt, nautides iga ampsu, kuni jäätis sulas ja segunes krõbeda vahvliga.

Olin viieaastane, oli 1991. aasta, Tapa bussijaam. Me ei kavatsenudki kuhugi sõita – vanaema astus lihtsalt piletikassasse, et mulle jäätist osta. See oli masinajäätis vahvlitopsis, tol ajal suur haruldus.

Aga ainult nädala. Eks see lugu andis mõtteainet meie loomaarmastuse silmakirjalikkusest. Sest selle peale mõtlemisele, miks ometi need noored inimesed nii tegid, ei ole minu arvates mõtet energiat raisata.

Kas nüüd edaspidi jäätist süüa või mitte ... vaat see on minu sajandi küsimus.

Leelutasin seda luiskejuttu terve kümnendi, mil ma jäätist ei söönud. Ühel päeval ulatus see jutt mingi ime kaudu ka meie Sitsiilia sõprade kõrvu. Nad vakatasid ja kostsid siis, et tegelikult selgunudki hiljaaegu tõik meid võõrustanud jäätisekohviku seostest maffiaga...

Järgmise hommiku muljed olid mustad – kõik, mis sai kõhus ja ihus keerelda, see keerles. Et oma niru olukorda õigustada, tõin välja luiskejutu, kuidas Sitsiilia maffia oli soovinud mind eelmine päev jäätisega mürgitada.

Minu kõige huvitavam toidukogemus jääb aega, mil käisin alles lasteaias. Sealne toit mulle tegelikult üldse ei maitsenud, abiks ei tulnud ka söögitädi, kes ei lubanud enne lauast tõusta, kui taldrik tühi. Nii teadsin juba väiksena, et kui söögiks juhtus olema maksakaste, palusin emalt, et võiksin sel päeval parem koju jääda.

Üks erakordselt tore toiduelamus tabas mind keset India ookeani Sansibari saarel. Jalutasime ja jalutasime ja nautisime ookeanimüha ja aeg muudkui lendas. Muidugi läks lõpuks kõht tühjaks ja asusime otsingule, kus midagi head põske pista saaks. Ja näe, ongi meie ees üks söögikohakese moodi asutus. Ainult et toidulõhna pole ja töötajaid pole. Puhkasime siis varju all jalga ja kohe ilmus nagu välk selgest taevast meie juurde üks lahke kohalik, kes ütles, et kui süüa tahame saada, siis saame. Või umbes midagi sellist.

Paremini lähevad need alla siis, kui piserdada austrile sidrunimahla peale ja kõrvale võtta tubli lonks šampanjat. Samal ajal mõelda, et „Appi kui kallis!“ – siis maitseb paremini.

Perenaise silmi tekkis nõutus, mis hommikuks oli asendunud võidurõõmuga. Nimelt – ta oli leidnud kapinurgast igivana kohvijoogipurgi, millesse oli jäänud kaks lusikatäit puru ja jaganud selle võrdselt neljaks. Olime ju maininud, et vähemalt kaks kruusi kohvi näkku. See nõukaaegne kohvijook kandis nime Letni Napitok ning oli rüübe, mille maitsel polnud kohviga mingit seost.

Verivorstiüllatus võib sind siiski tabada kõige ootamatumas paigas. Aastaid tagasi ostsin ühel lämbel suvelõpu pärastlõunal verivorsti Jalta turult. Täis skeptitsismi, panin tatarlanna tehtud rõnga pannile, ja ainuüksi lõhnast sai selgeks, et see on nüüd päris asi. Erinevatest ürtidest tiine, mahlane, kruupide asemel tatratang... Vaatad rõdult suvesinist Musta merd ja sööd musta vorsti...

Maitselt puhas kuum vesi, lõhnatu.

Kas see maitses meile?

Aus vastus on „ei!“.

Aga külalislahkus, mille nimel perenaine oli nõus kogu oma kapi segi pöörama, et külaliste harjumuspärased soovid saaks täidetud, oli just see, miks me perenaisele kiitust avaldades kaks klaasitäit tulikuuma maitsetut vedelikku endile kerre kallasime.

Sven Arbet

Riigikogulane tegi välja

Mitme aasta eest sattusin reisile Ghanasse töögrupiga, kuhu kuulus ka siis veel EKRE-liikme ja väliskomisjoni esimehena Henn Põlluaas. Ühes teeäärses kohvikus norisin temalt välja lõuna põhjendusega, et ma pole kunagi valijatega kohtumistel saanud ei majoneesi ega kringlit. „Vali välja,“ lubas Põlluaas kiletatud menüüle näidates.

Valisin priiskavalt ülikalli roa, kitsesupi, mis oma kaheeurose hinnaga kohalikele kättesaamatuks jäi.

Menüü tipp ei maitsenud mulle üldse.

Varsti olin üleni rasvane, suu vänget kitsemaitset ja kleepuvat tärklisepalli täis. Bianca Mikovitš

Sitkevõitu kitsejalad serveeriti fufuga: see on säärane pallike, mille saab, kui keeta jahubanaanid ja maniokijuured pehmeks ning siis pudruks taguda. Lusikat ei antud, fufust tuli võtta tükike, näppude vahel õõnsaks pressida ja sellega suppi suhu tõsta. (Kasutada tohib sealmail vaid paremat kätt, teine on rangelt ainult teatud söögijärgseteks toiminguteks.)

Ei sobinud me kahjuks luksroaga kokku, aga Põlluaasale sellegipoolest veel nüüdki lahkuse eest suur tänu!

Kas on midagi paremat lumepallisupist?

Vastus sellele küsimusele on minu puhul puhtalt emotsionaalne, sest oma esimest kohtumist lumepallisupiga mäletan eredalt, kuigi olin siis vast kolmeaastane. Aga see sume vaniljemaitseline sametisus kirjutas end nii kirkalt väikse põnni mälusse, et on klassikaliste magustoitude seas siiani number üks.