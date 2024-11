FOTO | Viljandimaal jäi hunt auto alla

Kui seni on teada olnud, et meie metsades vohav kärntõbi laastab eelkõige kährikuid ja rebaseid, siis nüüdseks on selgunud, et see loomi karvutuks muutev ja surmaga lõppev võigas tõbi on külge hakanud ka hunditele ja isegi ilvestele.

FOTO: Anni Õnneleid | Delfi Meedia